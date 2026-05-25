La Prefectura Naval Argentina llevó adelante un operativo de emergencia en el Mar Argentino para asistir a un marinero de 45 años que sufrió una severa descompensación mientras trabajaba a bordo del pesquero “Bogavante Segundo”. El procedimiento se activó luego de que el capitán de la embarcación alertara sobre el estado del tripulante, quien presentaba fuertes dolores en el pecho, molestias abdominales y escalofríos durante la navegación.

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Tras las primeras consultas médicas realizadas a distancia, profesionales determinaron que el cuadro podía estar relacionado con un problema cardíaco y decidieron realizar una aeroevacuación de urgencia para trasladarlo a un centro de mayor complejidad.

Para concretar el rescate se desplegó un importante operativo aéreo que incluyó un helicóptero y un avión de apoyo. Las aeronaves se dirigieron hasta la posición del barco y, una vez sobre el lugar, personal especializado realizó la maniobra para elevar al paciente y retirarlo de la embarcación.

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El tripulante fue trasladado hasta el aeropuerto de Viedma, donde una ambulancia y personal médico aguardaban su llegada. Luego de una primera evaluación sanitaria, fue derivado a un centro de salud para continuar con la atención correspondiente.

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