Un amplio despliegue de fuerzas de seguridad se desarrolla en Mar del Plata en el marco de una causa federal que investiga la comercialización de estupefacientes. Las acciones se realizan de manera coordinada en distintos sectores de la ciudad y están a cargo de áreas especializadas en delitos complejos de la policía bonaerense.

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Las medidas, impulsadas por el fiscal federal Santiago Eyherabide, incluyen más de veinte intervenciones en viviendas ubicadas en zonas alejadas entre sí, lo que da cuenta de la magnitud del operativo. Según trascendió, los primeros procedimientos se concretaron en sectores como Libertad y 226, Cerrito y 49, y el barrio San Patricio.

📌 Operativo antidroga en Mar del Plata con más de veinte allanamientos pic.twitter.com/APr5cXimYE — El Marplatense.com (@ElmarplatenseOK) April 14, 2026





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Por el momento, las autoridades mantienen reserva sobre los resultados, ya que los trabajos continúan en desarrollo y no se descartan nuevas acciones. Se espera que, una vez finalizadas las tareas, se brinden detalles oficiales sobre posibles detenciones, elementos secuestrados y el alcance de la investigación.

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Foto y videos: gentileza @dronmardelplata