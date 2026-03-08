Operaron de urgencia a Jorge Martínez y preocupa su estado de salud
El reconocido actor argentino fue intervenido quirúrgicamente luego de sufrir una lesión en la piel producto de haber permanecido inmovilizado durante un tiempo prolongado. Tras el procedimiento, llevó tranquilidad y aseguró que se encuentra en recuperación.
El actor Jorge Martínez debió ser sometido a una cirugía de urgencia en las últimas horas, situación que generó inquietud entre sus seguidores y en el ambiente artístico. La noticia se conoció cuando el periodista Pablo Layús intentó comunicarse con él para consultarlo por un tema de actualidad y desde su entorno le informaron que estaba internado.
Tiempo después, el propio Martínez envió un mensaje de voz en el que explicó lo ocurrido y buscó llevar calma. Según detalló, la intervención se realizó el pasado 6 de marzo y estuvo relacionada con una escara, una lesión cutánea que suele aparecer cuando una persona permanece mucho tiempo en reposo o inmovilizada.
El actor habría estado postrado durante un período prolongado, lo que provocó la lesión y derivó en una infección que obligó a los médicos a realizar la operación para evitar mayores complicaciones.
Tras la cirugía, Martínez aseguró que se encuentra bien y transitando el proceso de recuperación, al tiempo que agradeció la preocupación y los mensajes de apoyo recibidos.
