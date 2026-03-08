El actor Jorge Martínez debió ser sometido a una cirugía de urgencia en las últimas horas, situación que generó inquietud entre sus seguidores y en el ambiente artístico. La noticia se conoció cuando el periodista Pablo Layús intentó comunicarse con él para consultarlo por un tema de actualidad y desde su entorno le informaron que estaba internado.

Tiempo después, el propio Martínez envió un mensaje de voz en el que explicó lo ocurrido y buscó llevar calma. Según detalló, la intervención se realizó el pasado 6 de marzo y estuvo relacionada con una escara, una lesión cutánea que suele aparecer cuando una persona permanece mucho tiempo en reposo o inmovilizada.

El actor habría estado postrado durante un período prolongado, lo que provocó la lesión y derivó en una infección que obligó a los médicos a realizar la operación para evitar mayores complicaciones.

Tras la cirugía, Martínez aseguró que se encuentra bien y transitando el proceso de recuperación, al tiempo que agradeció la preocupación y los mensajes de apoyo recibidos.

