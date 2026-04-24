De acuerdo al comunicado difundido por su entorno, la operación se realizó según lo previsto y el músico se encuentra bien, con una evolución favorable mientras continúa recuperándose en una habitación común.

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Además, aclararon que hasta el momento no presentó complicaciones y buscaron llevar tranquilidad ante la preocupación de sus seguidores.

“En ningún momento requirió diálisis ni ninguna intervención adicional fuera de las habituales para este tipo de procedimiento”, remarcaron en el parte oficial.



Finalmente, agradecieron el cariño, la preocupación y el respeto constante que recibe una de las figuras más importantes de la música argentina.

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