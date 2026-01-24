Bastian Jerez es sometido a una nueva intervención quirúrgica en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde permanece internado tras el grave accidente ocurrido en la zona de La Frontera, en Pinamar. La decisión fue tomada luego de confirmarse lesiones severas en el cerebro y en la columna cervical.

La información fue confirmada por su madre, Macarena Collantes, a través de sus redes sociales. En una historia publicada en Instagram, comunicó que el niño ingresaría nuevamente al quirófano durante la mañana.

“Llegaron las prótesis para Basti. Mañana a las 08:00 ingresa al quirófano. Sigamos pidiendo, orando”, expresó la mujer en su mensaje. Allegados a la familia indicaron que desde el día anterior aguardaban la llegada de las placas necesarias para concretar la cirugía.

En otro mensaje difundido por la madre del menor, se manifestó: “Dios mío, te pido que sostengas la mano de mi hijo; que lo acompañes en todo momento. Guía a todos los médicos y dale las fuerzas que necesita. Amén. Te amo, hijo mío. Todo va a estar bien. Acá estamos firmes, tu familia te ama y te espera”.

La nueva operación se realiza luego de que estudios por resonancia magnética confirmaran lesiones cerebrales y cervicales severas. A raíz de este cuadro, el equipo médico resolvió mantener al paciente con inmovilización cervical y bajo un estricto control por parte de especialistas en neurocirugía, neurología y terapia intensiva.

Fuente: con información de Infobae