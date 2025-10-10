El presidente Javier Milei recibió junto a Demian Reidel a representantes de OpenAI, quienes anunciaron el lanzamiento de “Stargate Argentina”, un proyecto pionero de infraestructura tecnológica que colocará al país a la vanguardia del ecosistema global de inteligencia artificial (IA).

Ads

Durante el encuentro, OpenAI y Sur Energy firmaron una Carta de Intención para desarrollar un Data Center de gran escala, diseñado para albergar la próxima generación de sistemas de computación en IA. El centro tendrá una capacidad de hasta 500 megavatios (MW) y será una de las mayores instalaciones de su tipo en América Latina.

El proyecto estará estructurado en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y contempla una inversión de hasta 25.000 millones de dólares, lo que lo convierte en una de las iniciativas más ambiciosas de tecnología e infraestructura energética en la historia de la Argentina.

Ads

Puede interesarte

Por parte de OpenAI, participaron de la audiencia Christopher Lehane (Chief Global Affairs Officer), Benjamin Schwartz (Managing Head of Infrastructure Policy and Partnerships), Nicolas Andrade (Head of Latin America Policy and Partnerships), Ivy Lau-Schindewolf (International Policy Lead) y Mohammed Husain (Solutions Engineer).

Según se informó, Stargate Argentina busca impulsar la innovación, la inversión tecnológica y el desarrollo energético, consolidando al país como un actor estratégico en la revolución global de la inteligencia artificial.

Ads