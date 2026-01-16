Ya está el calendario confirmado y los equipos marplatenses que representarán a Once Unidos conocen la fecha de la Liga Federal y los rivales que enfrentarán en la tercera categoría del voleibol nacional.

En el torneo femenino son 22 equipos en competencia. Seis de ellos, incluyendo Once Unidos, jugarán en la zona de los marplatenses que intentarán clasificar entre los cuatro primeros del grupo hacia los Playoffs. Desde allí: octavos, cuartos, semifinal y final.

Por otra parte, en la rama masculina, serán 26 los clubes participantes. En este caso, Once Unidos tendrá cuatro contrincantes en la primera ronda, de la cual accederán los tres primeros de los grupos (más el mejor cuarto de todas las zonas) a los octavos de final. Por entonces comenzarán los mata-mata, hasta llegar a la final del certamen.

El campeonato se jugará del 3 al 12 de febrero en San Juan. En el femenino Once Unidos integrará la Zona 2 con Juventud Agraria de Coroya, Internacional Pellegrini de Tucumán, Universidad Nacional de San Juan y UNAV San Juan. Entre los varones, donde jugará la Zona D, se medirá con Paracao de Paraná (Entre Ríos), Ausonia de San Juan, Social Monteros de Tucumán y Municipalidad de Choique de Santa Cruz.

