Once Unidos se convirtió en protagonista del handball argentino al consagrarse campeón del Nacional de Clubes Adultos “B” que se disputó en Comodoro Rivadavia. El conjunto marplatense derrotó en la final masculina a Escuela Pías por 30 a 24 y levantó el trofeo con una campaña perfecta, sin derrotas a lo largo de la competencia.

El equipo de la Asociación Atlántica de Balonmano ratificó su gran nivel a lo largo de seis días de competencia, mostrando solidez en cada una de sus presentaciones hasta llegar al partido decisivo, donde volvió a imponerse con claridad. Con este triunfo, Once Unidos volvió a poner a Mar del Plata en lo más alto del handball nacional adulto, algo que no sucedía desde hace once años, cuando había obtenido el título en la división “C”.

El torneo se desarrolló en tres escenarios de la ciudad patagónica: el Gimnasio Municipal N°4, el Gimnasio Municipal N°2 y la Escuela Provincial 722. Contó con la organización de la Federación Chubutense de Balonmano y la Confederación Argentina de Handball, además de la transmisión vía streaming de los partidos más destacados a través de los canales oficiales de la CAH y FeChuBa.

La 19ª edición del certamen dejó a Once Unidos como uno de los grandes vencedores, junto con Mariano Acosta en la rama femenina, que se consagró tras superar a CID Moreno por 24 a 14. El podio masculino lo completó Mitre, que venció a Porvenir Talleres 29 a 28, mientras que en la rama femenina Platense se quedó con el tercer puesto al derrotar a Mitre 21 a 19.

En el Torneo Nacional “A” del 2026, Once Unidos tiene un lugar asegurado y eso llevará a representar a la ciudad en el máximo nivel.

