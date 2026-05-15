Once Unidos dio un nuevo paso firme en el Nacional “B” de Juveniles de handball y consiguió una clasificación histórica a semifinales tras superar con contundencia 35 a 16 a Estudiantes de Pehuajó.

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Con una sólida tarea defensiva y una gran efectividad en ataque, el conjunto marplatense dominó el encuentro de principio a fin y selló no solo el pase a las semifinales, sino también el ascenso a la categoría “A”.

El equipo mostró autoridad en ambos costados de la cancha, manejó los tiempos del partido y logró ampliar diferencias rápidamente para cerrar una victoria categórica en los cuartos de final.

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Ahora, Once Unidos buscará seguir haciendo historia cuando enfrente este sábado desde las 13.30 a Municipalidad de Tunuyán por un lugar en la gran final del certamen.

El encuentro contará con transmisión en vivo a través de la Confederación Argentina de Handball y su canal oficial de YouTube.

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