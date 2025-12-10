El club de Parque Luro hizo honor a sus últimos años de trabajo y volvió a coronar una temporada inolvidable en el plano local. Se quedó con los dos títulos en juego por el Torneo Clausura y culminó un gran 2025.

En la final de mujeres, Once Unidos venció a Mar Chiquita por 3 a 2, con parciales de 21-25, 20-25, 25-15, 25-20 y 15-11. Las chicas dirigidas por Juan Esparraguera dieron vuelta un partidazo, una final con todas las luces que colmó las expectativas.

Entre los hombres, la experiencia y juventud del mix que tiene el plantel que cuenta con jugadores que han representado al club en la Liga Argentina, le dio un plus a Once Unidos. El equipo lo ratificó 3-2 sobre Banco Provincia, para evitar que le arrebaten el título y sostenerse con la copa en alto en el plano marplatense.

Parque Luro vibró con dos definiciones apasionantes en el Torneo Clausura y Once Unidos, no sin esforzarse al límite, confirmó su dominio en el vóley de Mar del Plata.

