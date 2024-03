En el inicio del Tour 6 los marplatenses perdierón 3-1 frente a Boca en el Estadio “Cincuentenario” y con un calor desbordante (37 grados). Fueron parciales 26-28, 25-17, 25-23 y 26-24. El goleador marplatense fue Valentín Durdos con 15.

Valentín Durdos fue el goleador del equipo marplatense (Foto: ACLAV)

Once Unidos tenía una buena oportunidad en el inicio del Tour 6 de la Liga de Voleibol Argentina que se juega en el Estadio “Cincuentenario” de Formosa de sumar puntos ante un rival directo como Boca. Sin embargo, en un partido difícil por las altas temperaturas, terminó cayendo por 3-1 con parciales 26-28, 25-17, 25-23 y 26-24. El jueves tendrán revancha pero ante uno de los animadores de la competencia, UPCN San Juan.

El primer set demostró desde el inicio lo que estaba en juego para ambos. Terminó definiendose en favor de Once Unidos por un ajustado 28-26 gracias a una destacada labor de Valentín Durdos que fue por lejos el máximo anotador de ese parcial (9) mientras que del otro lado Jaime y Mangini eran los que tiraron hacia adelante a su equipo. Incluso Boca se puso al frente en el tramo final, pero el trabajo que había construido el conjunto de Mar del Plata lo pudo cerrar positivamente.

El segundo bloque lo tuvo mejor al conjunto “xeneize” desde el inicio mismo sacando una primera ventaja de 4 tantos (8-4). La diferencia de a poco la empezó a ampliar con una buena defensa principalmente que le permitía no darle demasiados huecos a los de Mar del Plata. El calor tenía su impacto en la tarde y cuando llegaron a 16-11 en facvor del equipo de Gigante, tuvieron un minuto para hidratarse. No hubo tiempo para recuperarse y llegaron a la definición con una buena luz antes del set ball. Se cerró el set 25-17.

En el inicio del tercero parecía que la inercia llevaba a Boca hacia adelante, pero de a poco, se recuperó el equipo marplatense para ponerse al frente promediando el parcial por 15-13 y tratar de manejar cierto dominio en el juego a través del marcador. Gazaba e Iván Quiroga ya eran valuartes importantes en la ofensiva y el equipo los necesitaba. Llegaron al desenlace punto a punto y cada situación significaba mucho. En la definición estuvo más fino el equipo de La Boca para cerrarlo 25-23.

Para el cuarto parcial, Once necesitaba una reacción y la empezó a encontrar con el buen ingreso de Gonzalo Aulisi que estaba dando respuestas. Sacó una buena diferencia inicial de 13-6, pero de a poco Boca empezó a recuperar terreno para un 12-16 que obligó a replantear ese tramo del juego. Increíblemente, el crecimiento de los “Xeneizes” no se detuvo y con una racha positiva en ataque de Mangini más el punto final de Jaime, dos de las grandes figuras, selló la victoria por 3-1 dejando a Once Unidos sin puntos.

El próximo jueves a las 11 de la mañana, luego de un día de descanso, volverán a la competencia enfrentando a UPCN San Juan Voley, uno de los mejores planteles de la Liga.