La Unión de los Trabajadores de la Economía Popular realizaron una olla popular en el marco de una jornada nacional de visibilización y repudio a las medidas del gobierno nacional.

En las inmediaciones de Colón y calle 208, en el barrio Jorge Newbery, las organizaciones sociales se instalaron para preparar el almuerzo de los vecinos y visibilizar el aumento del hambre en las zonas más populares de la ciudad.

"Todos los días se incrementa la desocupación, la crisis de la inflación afecta directamente al sector trabajador y en los comedores populares, desde el día uno que asumió este gobierno, nos cortaron todo tipo de entrega de alimentos secos, al igual que en el Municipio", declaró Agustín Verdun, referente de UTEP, en diálogo con El Marplatense.

Asimismo, declaró que esta situación "hace que cada día más vecinos se acerquen a nuestros comedores a pedir ayuda alimentaria, las organizaciones nos encontramos sin poder darles respuestas".

El objetivo de esta jornada es que " los vecinos nos acompañen, se hagan eco de esta situación que nos está atravesando a todo el sector trabajador y que de una vez por todas el Intendente pueda dar una respuesta", declaró.

También esperan que "le pueda llegar al gobierno nacional que el pueblo hoy, a tres meses de su gobierno, ya no da para más, tienen que aflojar el ajuste", agregó.

En esta línea, explicó que "con las medidas tan fuertes que están tomando, nos vemos en la obligación de llevar a un retroceso las actividades de las organizaciones. Veníamos de trabajo cooperativista y tenemos que enfocarnos en la necesidad primaria que es la asistencia con alimentos tanto para nuestros compañeros como a los vecinos".

Para graficar la problemática contó que "en estos últimos meses la cantidad de gente que se acerca a pedir una vianda es mucho mayor, los vecinos consultan si hay cupos en los comedores, si pueden darles comida para el otro día. A su vez, es muy difícil la situación de las compañeras de los comedores que les tienen que decir que no o que tienen que repartir las viandas para que alcance para todos".

"Se puede ver en los comercios que la gente ya no puede comprar, el emprendedor que ya no puede vender sus productos porque el trabajador no tiene los mínimos ingresos para subsistir. Estamos recién a 29 de febrero y nos damos cuenta de que este gobierno ya le puso la soga al cuello al pueblo trabajador, ni siquiera podemos pensar lo que tienen preparado para nosotros en los próximos meses", sentenció.

Por último, aseguró que desde el gobierno "tratan de criminalizar nuestro reclamo bajándole el precio, siempre diciendo que las organizaciones sociales somos parte de un problema y no de una solución".