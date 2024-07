Un comercio céntrico fue una nueva víctima de la creciente ola de inseguridad que atraviesa Mar del Plata. Durante la madrugada, malvivientes ingresaron rompiendo uno de los vidrios y se llevaron varios artículos, aprovechando una falla en el sistema de seguridad del lugar.

Asimismo, la zona ya había sido afectada durante la semana anterior por un fuerte incendio, por el cual murió una mujer -en un departamento ubicado en eledificio que está al lado de la cafetería Sugar ubicada en Hipólito Yrigoyen entre San Martín y Rivadavia.

Florencia es la propietaria del comercio afectado y en dialogó con El Marplatense explicó cuáles fueron los daños que sufrió y que sensación tiene al respecto. “Cuando sucedió lo del incendio, yo justamente había reportado al servicio de seguridad porque no estaba transmitiendo la señal. Es algo común cuando hay bajas de tensión porque el local pertenece al edificio”.

"Estos episodios de delincuencia para mi son reiterados. Entraron y tuvieron el tiempo suficiente para entrar cómodos y tranquilos al local porque claro, con la alarma funcionando manotean algo rápido, pero en esta oportunidad no fue así porque no reportaba la cámara. En ese sentido estoy hablando con los vecinos, colegas y amigos que si tienen para que me brinden por lo menos las caras. Porque esta gente seguramente hacen las suyas en todos lados y deben ser las personas a quienes les damos té, mate cocido o facturas", dijo.

Puede interesarte

"Antes del robo, vino alguien a pedir y uno de mis encargados del turno mañana estaba ocupado y ante esto, esta persona lo amenazó, le dijo de todo. Es lamentable pero así vivimos los comerciantes en la zona", indicó.

Y adhirió: "Nos robaron televisores que estaban colgados en la pared, licuadoras, todo lo que pudieron. También intentaron llevarse cervezas pero quedaron reventadas en el piso. Seguro no les dio las manos para llevarse todo. Entraron por el lado del take away".

"La zona está terrible, cuando oscurece se pone muy fea, es totalmente oportunista. Esta gente duerme donde están los artesanos, hay que andar mirando para todos lados cuando estacionas. Así como sufrí yo, lo hacen constantemente negocios por Rivadavia. En esta semana se reportaron dos locales más afectados", aclaró.

Puede interesarte

"Siempre tratamos de darles algo porque pasan frío, no todos contamos con las mismas realidades para vivir dignamente y por eso colaboramos. Pero después uno se da cuenta de que es todo en vano porque un día que no le podes dar y es un problema grave. Lamentablemente tengo un local donde apuesto a seguir pero cada vez que voy, tengo miedo, tengo un bebé chiquito, tengo empleados asustados y esto no corresponde. Ojalá puedan hacer algo con todos los ilícitos que están sucediendo en la cuidad", concluyó la propietaria afectada.