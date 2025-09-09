“Acá hay una cantidad de robos impresionante, acá es dos o tres veces por semana, como mínimo, no digo en esta cuadra solamente, en el barrio, hace años, dos años, tres que empezó todo esto, mal, y cuando llega la temporada es peor”, explicó un vecino de Punta Mogotes a El Marplatense, luego de enviar un material de un hecho de inseguridad más.

La esquina en cuestión es Malabia y Güiraldes, allí “hace tres semanas a una señora la tiraron al piso, le pegaron, le quisieron sacar el auto, se llevaron la cartera, el teléfono”, agregó Miguel, vecino del barrio.

En las imágenes que se enviaron a este medio, se observa al hijo de uno de los vecinos de la zona que arroja un objeto, que parece ser el celular, para darle algo a los delincuentes y cuidar su guitarra.

“El pibe defendió la guitarra más que el teléfono”, explicó el vecino a este medio.

