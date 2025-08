La inseguridad se volvió moneda corriente para los vecinos de la cuadra de Guido entre Balcarce y Libertad, en Mar del Plata. Durante el último fin de semana, el edificio ubicado en Guido al 1000, volvió a ser blanco de un robo a plena luz del día.

Según las imágenes captadas por una cámara recién instalada, tres delincuentes abrieron un auto estacionado en la puerta del edificio a las 18:20 del domingo.

Este hecho se suma a una seguidilla que comenzó, según relatan los residentes, en septiembre de 2024 con una violenta entradera a una familia de adultos mayores en la esquina de Guido y 11 de Septiembre.

Desde entonces, los episodios de inseguridad se multiplicaron: robos a una ferretería y una librería de la zona, una mujer maniatada en un PH a media cuadra, autos con vidrios rotos casi todas las semanas, y reiterados intentos de ingreso a edificios en plena luz del día.

“Hace cuatro días pusimos láminas para proteger los vidrios de la entrada. Ya nos habían intentado entrar rompiendo la puerta a las 15 horas. Al día siguiente instalamos cámaras. Una semana después, roban un auto en la puerta”, relata una vecina de la zona.

El testimonio es contundente: “Estamos hartos. No vimos ni un solo móvil policial en todo el fin de semana, a pesar de los llamados. La policía no pasa. Si lo hace, es mirando el celular, de paso. Vienen todos los días a tomar café a la vuelta, pero vigilar, no vigilan nada”.

Los residentes señalan que el barrio se volvió más inseguro desde que, en 2024, comenzaron a desalojar a personas en situación de calle que convivían desde hacía años con los vecinos. “Una vez que ellos se fueron, esto se descontroló. Ahora hay grupos que caminan, te siguen, intentan abrir autos a cualquier hora. Día, noche, lluvia o sol. No hay paz”.

Además, denuncian robos sistemáticos a alumnos del Colegio Pompeya, ubicado en las cercanías, lo que refuerza la sensación de que se trata de un corredor delictivo entre Plaza Rocha y la parroquia. Según fuentes los vecinos realizaron una solicitud al COM el 28 de julio para unir las cámaras. Aun no hubo respuesta.

A pesar de los reiterados hechos, la mayoría de los vecinos no realiza denuncias formales. “¿Para qué? La respuesta es la misma. Nada. Solo queda cuidarse entre nosotros, porque del Estado no esperamos más nada”, concluyen con resignación.