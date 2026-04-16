La medida contempla el despido de 140 empleados contratados y forma parte de un plan de modernización orientado a automatizar procesos.

La reestructuración que impulsa el Gobierno nacional en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) generó preocupación entre trabajadores del organismo, que advierten sobre el posible impacto de los despidos en áreas sensibles para la prestación del servicio.

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Según el contexto oficial, la medida contempla el despido de 140 empleados contratados y forma parte de un plan de modernización orientado a automatizar procesos, reducir costos operativos y adecuar el sistema a estándares internacionales.

En ese marco, Irene Pauloni, pronosticadora aeronáutica del aeropuerto de Mar del Plata con 34 años de experiencia, explicó que desde el interior del país siguen con inquietud lo que ocurre en la sede central del organismo.

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“En el interior somos puñaditos de personal distribuidos por todo el país”, señaló en diálogo con El Marplatense. Y aclaró que, aunque no vive “en vivo y en directo” la situación en la central, desde hace más de un mes circulaban versiones sobre una reducción de personal.

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Según relató, primero se habló de distintos números de despidos y finalmente este miércoles se concretó el envío de 140 telegramas. “Mayoritariamente son contratados que trabajan como observadores meteorológicos en la red de estaciones diseminada por todo el territorio nacional”, indicó.

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Pauloni remarcó que la meteorología “es una ciencia transversal a muchísimas áreas” y advirtió que el trabajo del SMN va mucho más allá del pronóstico que recibe el público general.

“No solo damos el pronóstico a los usuarios comunes, a la población, y pronósticos y avisos de alerta, sino que también brindamos servicio a muchísimas áreas”, sostuvo. Entre ellas mencionó la actividad marítima, la aeronáutica, la agricultura, la hidrometeorología, la climatología y la distribución de energía.

También destacó la importancia de los datos meteorológicos en la navegación, en los operativos de búsqueda y salvamento y en el funcionamiento de los aeropuertos. “Sin un dato fehaciente en un aeropuerto no puede funcionar”, afirmó.

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La trabajadora cuestionó además que la reestructuración sea presentada como una modernización. “No veo que esto sea un plan de modernización. Estaría buenísimo que trabajemos en conjunto para brindar un mejor servicio, más moderno, más eficiente, pero creo que esta no es la forma”, expresó.

En ese sentido, advirtió que la salida de observadores meteorológicos puede afectar el primer eslabón de toda la cadena de producción de información. “Lo que están haciendo es sacarnos datos. Datos fehacientes”, señaló.

Y agregó que la observación directa no puede ser reemplazada de manera simple por sistemas automáticos o inteligencia artificial. “Ni siquiera los modelos meteorológicos van a funcionar bien” sin datos verificados, afirmó, al explicar que esos sistemas necesitan retroalimentarse de información real para corregirse y mantener precisión.

Pauloni sostuvo que, si se debilitan áreas como sistemas, comunicaciones y observación, podrían empezar a aparecer fallas en distintos niveles del servicio. “Vamos a empezar a tener falencias de todo tipo. La verdad es que es lamentable toda la situación”, concluyó.

En sus declaraciones también señaló que, según versiones internas, podría haber una nueva tanda de recortes en los próximos meses. Hasta el momento, eso no fue confirmado oficialmente.