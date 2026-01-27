El calor intenso continúa sin dar tregua y gran parte del país permanece bajo alertas amarillas y naranjas por temperaturas elevadas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La situación alcanza a casi toda la provincia de Buenos Aires y a numerosas jurisdicciones del centro y norte del país.

De acuerdo al organismo, las alertas se mantienen vigentes para amplias zonas de Buenos Aires —incluido el Área Metropolitana—, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Neuquén y Río Negro.

En el caso del territorio bonaerense, prácticamente toda la provincia se encuentra bajo algún nivel de alerta, con excepción de la franja costera oceánica. Las zonas con alerta naranja se extienden desde el sur del Gran Buenos Aires y avanzan en forma casi recta hasta sectores del oeste de Mar Chiquita y General Pueyrredon.

Según el sistema de alertas del SMN, el nivel amarillo implica un efecto leve a moderado en la salud, con temperaturas que pueden resultar peligrosas, especialmente para grupos de riesgo como niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas. En tanto, la alerta naranja advierte sobre un efecto moderado a alto en la salud, con condiciones que pueden ser muy peligrosas para estos sectores de la población.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud difundió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos asociados a las altas temperaturas. Entre ellas, se aconseja aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, reducir la actividad física y prestar especial atención a bebés, niños y personas mayores.

También se recomienda evitar bebidas alcohólicas, con cafeína o muy azucaradas, optar por comidas livianas, incorporar frutas y verduras, usar ropa clara y liviana, y permanecer en espacios ventilados o con aire acondicionado. Desde el organismo recordaron que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y que la prevención es la principal herramienta para evitar complicaciones.