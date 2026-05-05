La medida fue oficializada a través de la Resolución 409/2026, firmada por la ministra de Seguridad, en línea con un pedido de la Justicia federal que busca acelerar la captura del ex funcionario policial, actualmente prófugo.

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El acusado fue identificado como Roberto Ignacio Anauati, quien se desempeñó en la fuerza de seguridad de la provincia de Buenos Aires y recibió una condena por delitos cometidos en ejercicio de su cargo, vinculados a maniobras ilegales para armar expedientes judiciales.

Según se informó, la recompensa está destinada a aquellas personas que, sin haber participado en los hechos, brinden datos útiles, precisos y verificables que permitan dar con su paradero. La identidad de quienes colaboren será preservada, de acuerdo con los mecanismos habituales del Programa Nacional de Recompensas.

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La decisión se enmarca en una estrategia del Gobierno nacional para reforzar la búsqueda de prófugos con condenas firmes, especialmente en casos que involucran a ex integrantes de fuerzas de seguridad. En este sentido, la Justicia federal de San Martín había solicitado expresamente la activación de este mecanismo para facilitar la detención del ex comisario.

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