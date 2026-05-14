El Ministerio de Seguridad nacional oficializó una recompensa de 10 millones de pesos para obtener información que permita identificar y detener al hombre acusado de abusar sexualmente y privar de la libertad a una menor de 16 años en Miramar. El hecho ocurrió durante la madrugada del 29 de enero en el sector costero ubicado a la altura de la calle 31.

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La medida fue publicada a través de una resolución oficial luego de un pedido realizado por la Unidad Fiscal Descentralizada de General Alvarado, que continúa trabajando en la causa sin haber logrado hasta el momento identificar al atacante.

De acuerdo con la descripción difundida oficialmente, el sospechoso sería un hombre de aproximadamente 30 años, de contextura robusta, tez trigueña y cabello corto negro. Según consta en la investigación, al momento del ataque vestía ropa oscura.

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La causa tuvo un giro semanas atrás cuando el único detenido que había en el expediente recuperó la libertad luego de que una prueba de ADN descartara su vinculación con el hecho. A partir de ese resultado, la investigación volvió a centrarse en la búsqueda de nuevos datos que permitan avanzar sobre el autor del ataque.

Desde el Gobierno indicaron que podrán acceder a la recompensa aquellas personas que aporten información útil y verificable, siempre que no hayan participado del delito investigado. Los datos pueden brindarse de manera anónima a través de la línea 134 del Programa Nacional de Recompensas.

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