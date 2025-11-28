El Gobierno de Axel Kicillof oficializó este viernes un incremento del 3,6% en las tarifas eléctricas de la provincia de Buenos Aires. La suba impactará sobre los servicios prestados por Edelap, EDEA, EDES, EDEN y las cooperativas eléctricas, y representará alrededor de $1.000 adicionales en las facturas de diciembre.

La medida fue establecida mediante la Resolución 1118/2025, publicada en el Boletín Oficial, donde la Dirección Provincial de Energía informó que el ajuste “incluye el traslado de precios mayoristas definido por Nación a partir de octubre y una actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD)”.

En términos prácticos, un usuario residencial N1 (ingresos altos) con consumo medio pasará de abonar $42.000 a $43.500 por mes (impuestos incluidos). En tanto, un usuario N2 (ingresos bajos) verá su boleta subir de $25.800 a $26.800.

El aumento comenzará a reflejarse sobre los consumos de noviembre y diciembre, por lo que llegará a los hogares entre diciembre y enero. Según el texto oficial, la actualización tarifaria responde a la necesidad de acompañar los costos de energía, transporte y distribución, en línea con los contratos de concesión vigentes. También incorpora las variaciones de los precios estacionales de la energía, el recargo del Fondo Nacional de Energía Eléctrica (FNEE) y la reducción progresiva de las bonificaciones aplicadas a los usuarios residenciales de niveles 2 y 3.

En paralelo, el Gobierno nacional anunció este viernes un nuevo esquema de subsidios energéticos para electricidad, gas natural, garrafas y gas por redes, que regirá en todo el país a partir de 2026. Con el nuevo régimen dejará de existir la segmentación actual por niveles de ingresos: habrá solo dos categorías —usuarios con subsidio y usuarios sin subsidio— y las bonificaciones se aplicarán únicamente en los meses de mayor consumo. Esto implicará aumentos adicionales en las facturas, aunque todavía no se precisaron los montos.

Fuente. DIB.