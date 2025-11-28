Oficializan el aumento para la luz en la Provincia desde diciembre: cómo impacta
A través de la Resolución 1118, el Ministerio de Infraestructura bonaerense autorizó los nuevos valores de los cuadros tarifarios.
El Gobierno de Axel Kicillof oficializó este viernes un incremento del 3,6% en las tarifas eléctricas de la provincia de Buenos Aires. La suba impactará sobre los servicios prestados por Edelap, EDEA, EDES, EDEN y las cooperativas eléctricas, y representará alrededor de $1.000 adicionales en las facturas de diciembre.
La medida fue establecida mediante la Resolución 1118/2025, publicada en el Boletín Oficial, donde la Dirección Provincial de Energía informó que el ajuste “incluye el traslado de precios mayoristas definido por Nación a partir de octubre y una actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD)”.
En términos prácticos, un usuario residencial N1 (ingresos altos) con consumo medio pasará de abonar $42.000 a $43.500 por mes (impuestos incluidos). En tanto, un usuario N2 (ingresos bajos) verá su boleta subir de $25.800 a $26.800.
El aumento comenzará a reflejarse sobre los consumos de noviembre y diciembre, por lo que llegará a los hogares entre diciembre y enero. Según el texto oficial, la actualización tarifaria responde a la necesidad de acompañar los costos de energía, transporte y distribución, en línea con los contratos de concesión vigentes. También incorpora las variaciones de los precios estacionales de la energía, el recargo del Fondo Nacional de Energía Eléctrica (FNEE) y la reducción progresiva de las bonificaciones aplicadas a los usuarios residenciales de niveles 2 y 3.
En paralelo, el Gobierno nacional anunció este viernes un nuevo esquema de subsidios energéticos para electricidad, gas natural, garrafas y gas por redes, que regirá en todo el país a partir de 2026. Con el nuevo régimen dejará de existir la segmentación actual por niveles de ingresos: habrá solo dos categorías —usuarios con subsidio y usuarios sin subsidio— y las bonificaciones se aplicarán únicamente en los meses de mayor consumo. Esto implicará aumentos adicionales en las facturas, aunque todavía no se precisaron los montos.
Fuente. DIB.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión