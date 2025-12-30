La Prefectura Naval Argentina llevó adelante este martes un acto protocolar en el que se oficializaron los ascensos de personal y se formalizó la designación del nuevo Suboficial Encargado de la Prefectura Mar del Plata.

La ceremonia tuvo lugar en la dependencia ubicada en Avenida de los Pescadores 851 y reunió a personal superior y subalterno, veteranos de la Guerra de Malvinas, ex suboficiales encargados, familiares e invitados especiales.

El evento fue encabezado por el jefe de la Prefectura Mar del Plata, prefecto mayor José Cristian Abel Vigano, e incluyó la entonación del Himno Nacional Argentino. Además, el capellán castrense Luciano Alzueta realizó la bendición de las jerarquías y del tradicional cordón que distingue al Suboficial Encargado.

Tras la entrega de las insignias de grado al personal ascendido, el suboficial encargado saliente, ayudante mayor Juan Augusto Martínez, realizó el traspaso formal del cargo al ayudante mayor Jorge Antonio Márquez, quien asumió oficialmente la función. Como parte del acto simbólico, Márquez devolvió a Martínez el cordón que lo acompañó durante su período de gestión.

Desde la Institución destacaron que el rol de Suboficial Encargado resulta fundamental dentro de la estructura de la Prefectura, ya que cumple la función de nexo entre el personal subalterno y la oficialidad, con responsabilidades vinculadas a la disciplina, el bienestar del personal y la correcta transmisión de las directivas institucionales.

