La época de fin de año es una de las mejores para que los marplatenses ahorren en ciberseguridad, ya que muchos servicios ofrecen descuentos y ofertas únicas. Mar de Plata se ha convertido en una ciudad en donde los alquileres temporarios, uso de redes abiertas de Wifi y compras por Internet se multiplican en estas fechas, por lo que el riesgo a ser víctima de ataques informáticos también aumenta.

Con las compras en línea o las comunicaciones con familiares y amigos en otros países, también hay riesgos a los que muchos no prestan atención, pero hay un mayor número de delitos como robo de datos y fraudes.

Por ello, invertir en ciberseguridad es una decisión inteligente y estratégica, ya que a fin de año hay promociones que permiten disfrutar de herramientas que refuerzan la seguridad en línea. Ahora, repasaremos algunas soluciones tecnológicas útiles y cómo aprovechar los descuentos.

Por eso, invertir inteligentemente en ciberseguridad se vuelve una forma de ahorrar a largo plazo. Las promociones de fin de año permiten acceder a herramientas que protegen la información personal, las transacciones y la navegación cotidiana sin gastar de más. En este artículo repasaremos por qué ciertas medidas -como el uso de una VPN- son especialmente útiles en una ciudad turística, y cómo elegir lo que realmente vale la pena para evitar gastos innecesarios.

¿Por qué es tan importante la ciberseguridad en Mar de Plata?

Mar de Plata es una ciudad que recibe muchos visitantes, por lo que hay muchas redes de Wifi abiertas en bares, cafeterías, hoteles, balnearios, espacios de coworking y en alquileres temporarios y, aunque esto es práctico, la verdad es que la seguridad suele ser mínima.

Toda la información que se maneja al conectarse de estas redes, como datos bancarios, contraseñas o historial de navegación, puede ser interceptado. Sin embargo, una herramienta muy útil es una VPN, o Red Privada Virtual, ya que cifra la conexión y toda la información viaja segura.

Por otro lado, contar con un antivirus bueno también es prioritario, para evitar que archivos se descarguen automáticamente e infecten los equipos, pues los dispositivos están más vulnerables en una época en la que muchos usuarios utilizan con más frecuencia las plataformas de alojamiento, pagos de servicios, compras y reserva de actividades.

Una VPN disminuye la posibilidad de que los datos personales sean interceptados y ayuda a navegar de forma segura, mientras que un antivirus protege los dispositivos, evitando que otros tomen control de los mismos o pérdida de información. Incluso, para quienes trabajan en vacaciones y lo hacen desde una playa, el nivel de protección es el mismo.

La buena noticia es que estos dos servicios no tienen que adquirirse por separado, ya que algunas marcas ofrecen ambas soluciones integradas y ahora mismo los expertos de Cybernews han creado una guía con un descuento en NordVPN que incluye los códigos para aprovechar estas dos soluciones por el precio de una.

Consejos prácticos para proteger los dispositivos

En la temporada alta, hay más actividad en línea, así que los equipos pudiesen estar un poco más vulnerables de lo acostumbrado, sobre todo si la persona se conecta desde redes abiertas de Wifi y no activa la VPN. A continuación, compartimos algunos consejos útiles para cuidar los equipos y la información:

Actualiza las aplicaciones y el sistema: tanto del celular como de la computadora. Esto se debe a que las versiones nuevas corrigen los puntos débiles de las anteriores, que son muy aprovechados por los ciberdelincuentes.

tanto del celular como de la computadora. Esto se debe a que las versiones nuevas corrigen los puntos débiles de las anteriores, que son muy aprovechados por los ciberdelincuentes. Activar autenticación en dos pasos (2FA): sobre todo para el correo, la banca en línea y las redes sociales.

sobre todo para el correo, la banca en línea y las redes sociales. Usar contraseñas fuertes: evitando repetir la misma clave para todas las cuentas. Se recomienda combinar números, letras y símbolos. Además, un gestor de contraseñas puede ser útil.

evitando repetir la misma clave para todas las cuentas. Se recomienda combinar números, letras y símbolos. Además, un gestor de contraseñas puede ser útil. Revisar los permisos de las aplicaciones: algunas de ellas piden más permisos de los que verdaderamente necesitan, así que luego de revisar, se deben eliminar aquellos permisos que son innecesarios.

algunas de ellas piden más permisos de los que verdaderamente necesitan, así que luego de revisar, se deben eliminar aquellos permisos que son innecesarios. No conectarse a redes desconocidas de WiFi: sin embargo, si esto es necesario de verdad y urgente, hacerlo entonces activando primero una VPN para que los datos que se manejan no puedan ser interceptados.

sin embargo, si esto es necesario de verdad y urgente, hacerlo entonces activando primero una VPN para que los datos que se manejan no puedan ser interceptados. No descargar aplicaciones o archivos de fuentes que no son confiables: hacerlo siempre de sitios que estén verificados, que sean oficiales o de las tiendas oficiales.

hacerlo siempre de sitios que estén verificados, que sean oficiales o de las tiendas oficiales. Hacer copia de seguridad: en caso de que pase lo peor, las copias de seguridad permiten recuperar los archivos y la información.

en caso de que pase lo peor, las copias de seguridad permiten recuperar los archivos y la información. Usar navegación segura: verificar que las páginas tengan el candado en el navegador y que la dirección comience por https. Si el sitio carece de estos elementos, no ingresar datos que sean personales.

Hábitos recomendados en ciudades turísticas

Algunos de los hábitos que se sugiere seguir cuando se visitan ciudades turísticas o incluso para los mismos habitantes cuando hay temporada alta, son los siguientes:

Desconectar el Bluetooth y el Wifi si no se está usando: esto disminuye la exposición cuando se visitan lugares concurridos.

esto disminuye la exposición cuando se visitan lugares concurridos. No descuidar los dispositivos: pues, en temporada alta hay mucho movimiento, pérdidas accidentales y multitudes y hoy día los teléfonos y otros equipos guardan información importante, tanto del usuario como de sus cuentas bancarias.

pues, en temporada alta hay mucho movimiento, pérdidas accidentales y multitudes y hoy día los teléfonos y otros equipos guardan información importante, tanto del usuario como de sus cuentas bancarias. Evitar cargar el celular en puertos públicos: ya que podrían leer el dispositivo (juice jacking) o modificarlo.

ya que podrían leer el dispositivo (juice jacking) o modificarlo. Verificar la identidad del remitente: hay muchos mensajes falsos con aparentes premios y esto no es confiable.

El juicejacking es una forma de ataque usada por los ciberdelincuentes, quienes manipulan los puestos USB públicos, como en bares, terminales o aeropuertos, para robar datos o instalar malware.

A través del mismo cable, el atacante puede tener acceso al dispositivo, sin que la persona se dé cuenta. Por ello, siempre se recomienda tener power banks, cargadores propios o cables USD de carga, que no transmitan datos.

Tal como se puede notar, los ataques y medios que usan los cibercriminales cada vez son más sofisticados, por lo que el tradicional antivirus ya no es suficiente para detener todas las amenazas.

Por ello, los expertos en informática recomiendan antivirus capaces de detectar amenazas en tiempo real y que tengan bases de datos actualizadas, para reconocer las últimas amenazas. Es por ello que los desarrolladores de cybernews ahora comparten los códigos de descuento que ofrecen las marcas con mejor posición en el mercado. No esperes más, adquiere tu plan y protege tus equipos y tus conexiones.