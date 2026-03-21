“Ocupate de lo tuyo”: el tenso cruce de Martín Demichelis con un periodista tras la derrota del Mallorca
El técnico argentino protagonizó un fuerte intercambio en conferencia de prensa luego de la caída de su equipo, en un clima cargado por el resultado.
El entrenador del Mallorca, Martín Demichelis, vivió un momento de alta tensión con un periodista luego de la derrota de su equipo por 2-1 ante Elche, en un partido clave por la permanencia en la liga española.
El cruce se produjo durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, cuando el DT fue consultado por decisiones vinculadas al rendimiento del equipo y la influencia de factores externos. Lejos de esquivar la pregunta, Demichelis respondió con firmeza y lanzó una frase que rápidamente se viralizó, le dijo al periodista: “Ocupate de lo tuyo y no de lo mío”.
El episodio reflejó el clima de frustración que atraviesa el conjunto español, que no logró sostener el resultado tras comenzar en ventaja y terminó cayendo en un duelo directo. El propio entrenador había reconocido minutos antes su descontento por el resultado, aunque destacó aspectos del rendimiento del equipo.
La derrota dejó al Mallorca en una situación comprometida en la tabla, en plena lucha por evitar el descenso, lo que incrementa la presión sobre el cuerpo técnico y el plantel en la recta final de la temporada.
En ese contexto, el fuerte intercambio con la prensa expuso el momento sensible que atraviesa Demichelis en su reciente etapa al frente del club español.
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