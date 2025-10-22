Un hombre de 48 años fue detenido hoy en el barrio Plaza Peralta Ramos por ocupar ilegalmente una vivienda y además por tener en su poder una moto con pedido de secuestro por robo. Así, recibió una doble imputación por “violación de domicilio” y “encubrimiento”.

En primera instancia, los propietarios -una mujer de 37 y un hombre de 23- denunciaron al 911 sobre la presencia del sujeto en el interior del inmueble, ubicado en Guido al 2900. Al lugar concurrió personal de la Comisaría Segunda y del Comando de Patrullas.

Sin embargo, al ingresar al lugar, los agentes pudieron descubrir en poder del ocupa una moto Zanella, modelo Styler 150cc, que presentaba un pedido de secuestro activo del pasado domingo. Según la denuncia, había sido robada en la vía pública.

En el hecho tomó intervención la fiscal Mariana Baqueiro, quien ordenó el secuestro del vehículo y su entrega a la Fiscalía de Delitos Contra la Propiedad Automotor. Mientras tanto, al imputado se le notificó formalmente por los delitos mencionados y fue remitido a la Unidad Penal N°44 de Batán.

