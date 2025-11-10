Recorriendo el último trimestre del año 2025 el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) presenta su informe sobre el comportamiento de las ventas en el comercio local durante el pasado mes de octubre.

Del informe se desprende una disminución con respecto al mismo período del año pasado, midiendo unidades físicas, del 12,8 %. Con respecto al mes anterior se registró un aumento del 4,9 %.

“Sin dudas, además del contexto de pérdida de poder adquisitivo y de consumo, el proceso electoral y la incertidumbre generada retrajo aún más las decisiones de gasto de las familias. Esperamos que ahora que ya se terminó este proceso los consumidores puedan planificar sus compras, y con mayor estabilidad en el mercado, los bancos puedan disminuir sus tasas para permitir financiar las compras en cuotas a tasas razonables que permitan impulsar el consumo” indicó el presidente de la UCIP, Blas Taladrid.

“Atendiendo esta necesidad de ventas de los comercios, es que desde UCIP hemos programado un nuevo Black Friday para toda la ciudad de Mar del Plata, para los días 27, 28 y 29 de este mes. Una acción asociativa de alto impacto que impulsamos en este contexto difícil del comercio para amortiguar la caída de ventas” anunció Taladrid.

Situación particular de los comercios

Considerando la situación económica de las empresas, comparando con un año atrás, el 61,9 % considera que su situación empeoró, el 34,9 % cree que se mantuvo y el 3,2 % ve una mejora.

El 46 % percibió más o menos la misma cantidad de público en su local, el 33,3 notó más gente, el 17,5 algo menos de gente y el restante 3,2 afirmó que vió mucha más gente.

En cuanto a las utilidades fueron regulares para el 46 % de los encuestados, malas para el 34,9 % , pésimas para el 9,5 %, y buenas solamente para el 9,6 % restante.

Expectativas para los próximos 6 meses

El 46 % de los comerciantes cree que sus ventas se mantendrán sin variaciones, aumentarán 41,3 % y disminuirán 12,7 %.

En cuanto a la plantilla de personal, el 92,1 % no piensa en hacer cambios durante lo que resta de 2025. El 4,8 % piensa en recortes. Y solamente el 3,1% piensa aún aumentar su dotación en vistas a la temporada estival.

La mayoría de los consultados, un 77,8 %, consideró que este no es un buen momento para invertir en su emprendimiento, mientras que 14,3 % dijo que es buen momento y el 7,9 % no tiene opinión definida al respecto.

Ventas por canales digitales

Entre los encuestados de los diferentes Centros Comerciales a Cielo Abierto de Mar del Plata el 81 % afirmó que no realiza ventas por los canales digitales mientras que el 19 % restante reconoció utilizar herramientas como página web, marketplaces, redes sociales, y canales digitales para vender.

El estudio se realizó en los Centros Comerciales a Cielo Abierto de la ciudad de Mar del Plata en los rubros: Indumentaria femenina, alimentos y bebidas, regalería, calzado, marroquinería, ferretería, bazar, mueblería, cerrajería, materiales para la construcción, ropa de bebes y niños, dietética, artículos de plomería, entre otros.