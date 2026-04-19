Un grupo de ocho hombres, de entre 17 y 36 años, fueron demorados este domingo en la zona de Brown al 100 luego de una pelea en la vía pública.

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Todo comenzó cerca de las 13:50, cuando un llamado al 911 alertó sobre una confrontación en la que algunos de los involucrados estarían armados e incluso se habrían escuchado detonaciones. Sin embargo, al llegar al lugar, los efectivos no encontraron armas, aunque sí un grupo de personas discutiendo y enfrentándose entre sí.

Ante esta situación, se procedió a demorar a los involucrados, quienes fueron identificados y trasladados para realizar las actuaciones correspondientes.

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En el caso intervino la fiscalía de flagrancia, que no tomó medidas adicionales, mientras que el menor de edad fue entregado a sus padres. Por su parte, la Justicia avaló el procedimiento y dispuso la liberación de todos los demorados tras los trámites de rigor.

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