La Municipalidad de General Pueyrredon informó que más de 8.000 estudiantes participaron este año del ciclo de charlas y recorridas didácticas en el marco del programa Guardianes de Nuestra Historia.

Ads

El proyecto está destinado a instituciones educativas públicas y privadas de todos los niveles, desde inicial hasta terciario, y tiene como objetivo fomentar el conocimiento y el cuidado de los espacios históricos de Mar del Plata a través de visitas guiadas en plazas y monumentos emblemáticos.

Costanza Addiechi, directora del área, resaltó la importancia de sostener esta política cultural: “Es fundamental seguir difundiendo la historia de Mar del Plata y generar conciencia sobre la protección de nuestro patrimonio, porque forma parte de nuestra identidad y del sentido de pertenencia de la comunidad”.

Ads

Puede interesarte

La funcionaria también remarcó que el trabajo no se limita a la restauración técnica de bienes patrimoniales, sino que incluye instancias educativas para fortalecer la valoración social de los monumentos. “Renovamos cada año el compromiso del cuidado, no solo a través de la intervención, sino también de la difusión de su importancia histórica”, expresó.

De cara a 2026, Addiechi anunció que se pondrá en marcha un sitio web educativo que reunirá información sobre la historia marplatense, sus esculturas y su patrimonio urbano. “Será un espacio abierto para alumnos, docentes y la comunidad en general, con recursos que acompañen el aprendizaje y acciones visibles en el espacio público”, adelantó.

Ads