El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado (EMVIAL) avanzó durante esta semana con obras de mantenimiento y mejoras viales en distintos puntos de la ciudad, mediante tareas de bacheo, pavimentación y construcción de cordón cuneta en arterias estratégicas y barrios residenciales.

Ads

En el marco del programa de bacheo en frío denominado Bacheo Express, cinco unidades móviles continúan trabajando en sectores del macrocentro. Este sistema permite reparar baches de menor tamaño de manera rápida y sin interrumpir el tránsito vehicular, mediante recorridas continuas de las cuadrillas.

Durante los últimos días finalizaron las tareas en la avenida Juan B. Justo, en el tramo comprendido entre Independencia y De los Trabajadores, e iniciaron trabajos similares sobre la avenida Colón en ese mismo recorrido. Además, se completó la intervención en la calle San Juan, entre Juan B. Justo y Luro.

Ads

Puede interesarte

En cuanto al bacheo en caliente, se colocó nuevo material asfáltico por tramos en Florisbelo Acosta, entre Della Paolera y Bradley, y en Bradley, entre Berutti y Florisbelo Acosta, accesos centrales a los barrios Malvinas Argentinas y López de Gómara.

Como nuevo frente de obra, se iniciaron los trabajos de cordón cuneta y pavimentación sobre la calle Soler, entre la avenida Presidente Perón y San Cayetano. En esta primera etapa se realizan tareas de movimiento y nivelación del suelo a lo largo de 260 metros lineales.

Ads

De manera simultánea, continúan las obras de cordón cuneta en el barrio Colinas de Peralta Ramos. Ya se completó la primera cuadra de Guiraldes, entre Pescadores y Beltrami, y actualmente se ejecutan tareas de movimiento de suelo, colocación de moldes y llenado de costos en Guiraldes, entre Bermejo y Florisbelo Alcorta. Posteriormente, los trabajos se extenderán por Pescadores, entre García Lorca y Lynch.

Puede interesarte

Desde Vialidad Municipal informaron además que los vecinos pueden consultar los cortes de tránsito en tiempo real a través de la aplicación Waze Argentina o mediante las redes sociales oficiales del organismo, en el perfil @emvialmgp.