El presidente del Consejo Superior del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA), Jorge Castellano, advirtió sobre la falta de planificación en infraestructura y exigió la implementación de reglas claras para garantizar la inversión y el desarrollo económico de la región.

Castellano ilustró esta problemática con el sector inmobiliario, donde la construcción persiste, pero con menor volumen y una fuerte competencia en precios y honorarios, en un contexto de especulación que promueve nuevas viviendas sin una estrategia ordenada. “No se puede seguir improvisando la planificación de la infraestructura. Hay que convocar a los actores y definir un plan sostenido”, afirmó el dirigente.

El presidente del CIPBA destacó que la infraestructura debe ser una política de Estado, con liderazgo estatal y participación del sector privado. Como ejemplo, mencionó el sector energético, donde la recomposición tarifaria, las licitaciones provinciales y los mecanismos de financiamiento han generado previsibilidad y atraído inversiones. “En infraestructura debe ocurrir lo mismo: que el Estado fije el rumbo y que las obras se realicen con el financiamiento adecuado para cada caso”, sostuvo.

Asimismo, Castellano se refirió a un proyecto de ley que propone que la Provincia asuma obras públicas de competencia nacional. Valoró la iniciativa, pero advirtió que su éxito depende de una planificación adecuada en financiación, construcción e inspección: “La necesidad existe: rutas, caminos rurales, ferrocarriles y puertos requieren mantenimiento y ampliación. Si no se garantiza la salida de la producción, la economía no puede crecer”.

Finalmente, el presidente del CIPBA enfatizó la importancia de un plan de infraestructura que trascienda las coyunturas políticas y garantice continuidad. “Las obras deben hacerse porque son la base del crecimiento económico. La planificación y la financiación sostenida son indispensables para lograrlo”, concluyó.

