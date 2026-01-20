La Justicia de La Plata investiga una presunta estafa inmobiliaria vinculada a la desarrolladora ABES, responsable de varios proyectos que fueron comercializados como edificios premium pero que hoy permanecen paralizados o nunca avanzaron más allá de las primeras etapas de obra.

Ads

La causa se encuentra en una fase inicial y busca determinar si existió un delito penal, como administración fraudulenta o desvío de fondos, o si se trata de incumplimientos contractuales que deberían resolverse en el fuero Civil y Comercial. Entre las construcciones inconclusas figura incluso un hotel de lujo a metros del estadio de Estudiantes de La Plata.

Según las denuncias, los emprendimientos se ofrecían bajo la modalidad de fideicomisos. Los inversores aportaban importantes sumas en dólares, en muchos casos el total del valor de las unidades, a cambio de plazos de obra definidos, promesas de renta futura y la entrega de departamentos terminados. Sin embargo, con el paso del tiempo, las obras se demoraron, se detuvieron o directamente nunca comenzaron.

Ads

Puede interesarte

Uno de los casos más resonantes es el del ex-entrenador de Gimnasia, Pedro Troglio, quien aseguró haber invertido “una fortuna” sin obtener resultados. “Hay gente que puso sus únicos ahorros y está desesperada”, relató, al describir el impacto económico y emocional que atraviesan los damnificados.

Fuentes judiciales confirmaron que actualmente hay cinco denuncias formales en el fuero penal y descartaron versiones sobre cientos de afectados, aunque aclararon que la investigación podría ampliarse. Tras más de tres años desde la primera presentación judicial, los edificios continúan paralizados. A fines de 2025, la firma Yacoub Real Estate adquirió las acciones de ABES y prometió reactivar al menos 11 proyectos desde febrero.

Ads

En paralelo, uno de los señalados en la causa, Diego Lacki, negó las acusaciones y sostuvo que su rol fue estrictamente jurídico, sin manejo de fondos ni decisiones de gestión. Por el momento no está imputado, pero su situación procesal podría definirse tras la feria judicial, mientras la fiscalía analiza si hubo intención de defraudar o un esquema de proyectos inviables desde su origen.

Fuente: TN