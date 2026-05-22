Tras la colaboración del Colegio de Técnicos para instalar un nuevo sistema de climatización en el Hogar de Ancianos Municipal, el titular de la entidad, Diego Haag, detalló cómo se gestó y ejecutó la obra y explicó que el proyecto comenzó a definirse en marzo, a partir de una consulta técnica que recibieron sobre la colocación de estos equipos.

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A partir de ese primer contacto, la entidad no solo brindó el asesoramiento inicial, sino que decidió ir un paso más allá. En diálogo con El Marplatense, Haag señaló que, tras una evaluación de gestión y la posterior aprobación del consejo, sumado al respaldo de toda la matrícula, resolvieron “colaborar con el recurso económico de la mano de obra para poder llevar a cabo este trabajo”.

Al ser consultado sobre el costo estimado que hubiese tenido el trabajo en el mercado, el presidente de la institución reconoció que se trató de un esfuerzo financiero muy importante para el Colegio, lo que requirió un proceso interno de análisis debido a la magnitud de los números. En ese sentido, precisó: “Nos encontramos con un valor bastante elevado; alrededor de los $4.500.000 salió la obra”.

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Sin embargo, Haag enmarcó esta acción dentro de una política institucional que lleva ya varios años y que busca un rol comunitario mucho más activo. “El Colegio ha tomado esta postura de estar un poco más activo en la parte social y creemos que el apoyo, tanto económico como de recurso humano, es importante para que se puedan lograr estas cosas”, afirmó.

Respecto a los plazos de la obra, el dirigente confirmó que los trabajos ya concluyeron formalmente durante el transcurso de esta última semana. Tras el proceso de aprobación y planificación iniciado en marzo, la ejecución estuvo a cargo de profesionales matriculados en la propia entidad. Sobre este punto, el presidente destacó el desempeño de los técnicos a cargo, asegurando que “la empresa también hizo una labor diez puntos con la participación de profesionales que están matriculados dentro de nuestra institución”.

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Por último, Haag se refirió a la posibilidad de que esta iniciativa funcione como un modelo a replicar por otros sectores de la comunidad, reconociendo las profundas demandas que existen actualmente en el municipio. Para el técnico, las instituciones profesionales deben asumir un rol de facilitadores frente a los problemas comunitarios. “Para nosotros la institución tendría que ser un nexo entre las necesidades y quizás quien pueda colaborar en la parte empresarial”, reflexionó.

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Finalmente, expresó su deseo de que esta donación funcione como un efecto multiplicador para la ciudad, concluyendo que “esta colaboración que hacemos tendría que ser el puntapié inicial para que toda la sociedad en conjunto podamos realizar algunas cosas que por falta quizás a veces de recursos, u otras cuestiones, se pueden llevar adelante”.