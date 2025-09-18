En un acto en Pensilvania, Obama reconoció que no coincidía con las ideas de Kirk, pero calificó el crimen como “horrible y una tragedia”. Además, señaló que la polarización y las profundas divisiones explican el momento crítico que vive la sociedad norteamericana.

Obama contrastó su postura con la de Donald Trump, quien culpó a la izquierda por el hecho. Recordó que en situaciones similares, como tras el 11 de septiembre de 2001, el entonces presidente George W. Bush pidió explícitamente no asociar al islam con el terrorismo. “Parte del trabajo del presidente es unir a la gente”, remarcó.

La Casa Blanca respondió con dureza y lo acusó de “sembrar la división” durante su gestión. “Obama usó cada oportunidad para enfrentar a los estadounidenses entre sí”, afirmó un portavoz oficial.

El asesinato de Kirk, ocurrido el 10 de septiembre en la Universidad del Valle de Utah, conmocionó al país. El fiscal del condado imputó a Tyler Robinson, de 22 años, quien confesó haber disparado porque “estaba harto de su odio”. Los fiscales solicitarán la pena de muerte.

En este clima de tensión, Obama pidió respeto por la diversidad de opiniones y elogió a dirigentes de ambos partidos, como el gobernador republicano de Utah, Spencer Cox, y el demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro, por sus llamados a preservar un “código básico de debate público”.

Fuente: BBC