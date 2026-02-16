Barack Obama debió salir a aclarar sus declaraciones sobre la existencia de extraterrestres, luego de que una respuesta en tono distendido durante un podcast se viralizara en redes sociales.

“Son reales, pero yo no los vi”, afirmó Obama en una entrevista publicada el sábado por el presentador Brian Tyler Cohen, en el marco de una ronda rápida de preguntas y respuestas. En ese intercambio, también bromeó con que no están “escondidos en el Área 51” ni en una instalación subterránea secreta que hubiera sido ocultada incluso al presidente de Estados Unidos.

Tras la repercusión mediática, el ex jefe de la Casa Blanca publicó un mensaje aclaratorio en su cuenta oficial de Instagram. Allí explicó que intentaba mantener “el espíritu de la ronda rápida”, pero precisó su postura.

“Estadísticamente, el universo es tan vasto que las probabilidades de que exista vida ahí afuera son altas. Pero las distancias entre sistemas solares son tan grandes que las chances de que hayamos sido visitados por extraterrestres son bajas, y no vi ninguna evidencia durante mi presidencia de que hayan hecho contacto con nosotros. ¡En serio!”, escribió.

Obama, que gobernó Estados Unidos entre 2009 y 2017, ya había hecho comentarios similares en otras ocasiones. En 2021, durante una entrevista televisiva, contó que al asumir preguntó si existía un laboratorio donde se guardaran “especímenes alienígenas y una nave espacial”, pero que la respuesta oficial fue negativa, aunque reconoció que hay registros de fenómenos aéreos no identificados que en su momento no tenían explicación.

Sus declaraciones vuelven a poner en agenda el debate sobre la vida extraterrestre y los fenómenos aéreos no identificados, un tema que periódicamente reaparece en el debate público estadounidense.

Fuente: BBC