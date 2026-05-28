El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires manifestó su preocupación ante las propuestas impulsadas por el Gobierno nacional para modificar la Ley N°27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, en relación con la eliminación de los sellos octogonales negros y la flexibilización de restricciones publicitarias, en Argentina.

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Desde la entidad advirtieron que las iniciativas no solo afectan al etiquetado frontal, sino también a un conjunto de políticas públicas vinculadas a la regulación de la publicidad dirigida a la niñez, la promoción de productos no saludables y los entornos escolares.

“Lo que está en riesgo no es sólo el etiquetado frontal sino un conjunto de políticas públicas, entre ellas regulaciones relacionadas con la publicidad dirigida a la niñez, la promoción de productos no saludables y en entornos escolares”, afirmó Laura Salzman, presidenta del Colegio de Nutricionistas bonaerense.

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La institución remarcó que la ley, conocida como Ley de Etiquetado Frontal, se sustenta en evidencia científica y cuenta con el respaldo de organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), además de representar un avance en el acceso a información clara sobre la composición de los alimentos.

En ese marco, destacaron que los octógonos negros permiten identificar de manera rápida los excesos de azúcares, sodio, grasas y calorías, asociados a enfermedades crónicas no transmisibles que constituyen uno de los principales problemas sanitarios.

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Salzman sostuvo que “la eliminación de los sellos es un golpe al derecho de la población a conocer qué está consumiendo. Los octógonos ‘traducen’ rápidamente la información nutricional, convirtiendo tablas complejas en advertencias visibles y simples que se comparan en segundos”, y agregó que “nos avisa y previene sobre el exceso de nutrientes críticos antes de consumir un producto”.

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Según indicaron, la evidencia técnica demuestra que este sistema resulta el más eficaz para aumentar la percepción de riesgo y disminuir la intención de compra de productos poco saludables.

Los nutricionistas señalaron además que “retroceder en medidas que fortalecen el acceso a la información implica debilitar herramientas de cuidado colectivo y profundizar desigualdades, especialmente en niños y adolescentes”.

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Y concluyeron que “defender el etiquetado frontal es defender el derecho a saber qué comemos. La alimentación no es solo una elección individual: es una cuestión de salud pública, de derechos y de acceso equitativo a información que permita decidir”.