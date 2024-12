Durante este año, los problemas con las coberturas de salud fueron tema central en la sociedad. La disminución de los porcentajes de coberturas, de las clínicas disponibles para atenderse y hasta algunos casos puntuales de enfermedades, hicieron que cientos de personas se concentren en las puertas de PAMI y de IOMA en múltiples ocasiones.

Durante la mañana de este miércoles, numerosos jubilados se hicieron presentes en PAMI para reclamar por los recortes que sufren. Uno de los casos que más llamó la atención fue el de Marcelo Sánchez, afiliado de la Obra Social, quien en diálogo con El Marplatense y contó cuál es su padecimiento.

"Tengo diabetes, problemas de presión, dos arterias tapadas por lo que necesitaba un stent. Fui al HIGA, me hicieron un bypass pero PAMI nunca me dio el stent para que me oxigene mejor la sangre y pueda circular. Por la diabetes me daban algunos medicamentos pero para las úlceras necesito anestesia para así poder soportar aunque sea 20 minutos el dolor pero sale más de $20000 y uso una por semana. La Obra social solo me cubría un porcentaje pero desde hace al menos tres meses ya no me la dan, al igual que la crema que utilizaba. Al no seguir con el tratamiento, se me infectaron las piernas", explicó.

"Me recortaron tres medicaciones que no puedo pagar porque soy pensionado. No me alcanza el dinero y no puedo trabajar porque no tengo forma de caminar. Hace meses que tengo estas úlceras pero empeoraron al cortar con el tratamiento", sentenció.

"Le llevamos las planillas a la doctora de cabecera pero nos indicó que el PAMI había cortado la cobertura de lo que necesito, la medicación que me dan para las venas, para que circule bien, la anestesia y la crema. Si tengo una urgencia, tengo que ir al Regional, no me queda otra pero encima ahí no hay insumos, no hay personal. Todos sabemos que no tiene la atención como corresponde, está abandonado", concluyó Sanchez.