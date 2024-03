Este sábado volvió a disputarse el fútbol de Mar del Plata. La quinta fecha del certamen denominado “Liga Marplatense de Fútbol” terminó y ya no hay equipos con puntaje ideal en la competencia.

Quilmes había llegado en esa condición al encuentro ante Atlético Mar del Plata en la casa del campeón. No era un duelo más porque el “decano” no había ganado en todo el torneo hasta el momento y esta tarde, con gol de Sosa, se impuso 1-0. La derrota del “cervecero” le allanó el camino a los escoltas que podrían pasarlo. De los tres, sólo ganó Alvarado que en el Interzonal superó 2-0 a Boca (goles de Sebastián Pacheco) y ahora, es el nuevo líder de la Zona 1. Independiente y San José no pudieron aprovechar esa situación porque ambos igualaron 1-1 ante Racing y Peñarol, respectivamente.

En la Zona "B", llegó como líder Once Unidos pero tampoco pudo conservar su invicto. Jugando como local, cayó ante Libertad con el gol de Berón y eso no le permitió mantenerse en lo más alto. Fue implacable Deportivo Norte en su presentación y goleó a Kimberley por 3 a 0 con goles de De Hoyos, Iriarte y Ceratto. Ahora, el sub-campeón es el que se posiciona en la primera colocación. Banfield también protagonizó una de las goleadas al superar por 3-0 a Cadetes de San Martín y ahora llegó a la segunda colocación.



RESULTADOS - Zona 1

Mar del Plata vs Quilmes 1-0

Círculo vs Al Ver Verás 4-0

San Lorenzo vs General Urquiza 1-2

Racing vs Independiente 1-1

Peñarol vs San José 1-1

San Isidro vs Talleres 1-4

Interzonal - Alvarado vs Boca 2-0

RESULTADOS - Zona 2

Argentinos del Sud vs Nación 0-1

River vs El Cañón 0-1

Banfield vs Cadetes 3-0

Dvo. Norte vs Kimberley 3-0

Once Unidos vs Libertad 0-1

Almagro Florida vs Chapadmalal 1-2

POSICIONES - Zona 1

1° Alvarado 13 ptos.

2° Quilmes 12 ptos.

3° Independiente 11 ptos.

4° San José 11 ptos.

5° Gral. Urquiza 10 ptos.

6° Talleres 9 ptos.

7° Círculo Deportivo 7 ptos.

8° Peñarol 5 ptos.

9° Atlético MDP 5 ptos.

10° San Lorenzo 4 ptos.

11° Al Ver Verás 3 ptos.

12° San Isidro 3 ptos.

13° Racing 1 ptos.

POSICIONES - Zona 2

1° Deportivo Norte 12 ptos.

2° Once Unidos 10 ptos.

3° Banfield 10 ptos.

4° Nación 9 ptos.

5° Libertad 8 ptos.

6° Kimberley 7 ptos.

7° River 7 ptos.

8° El Cañón 6 ptos.

9° Chapadmalal 5 ptos.

10° Argentinso del Sud 4 ptos.

11° Boca 4 ptos.

12° Cadetes 4 ptos.

13° Almagro Florida 1 pto.