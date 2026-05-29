La tensión volvió a escalar en Medio Oriente luego de una nueva serie de ataques entre Irán y Estados Unidos que amenazan con romper la frágil tregua vigente desde abril y alejan, por ahora, la posibilidad de alcanzar un acuerdo duradero.

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Durante la madrugada de este jueves, las fuerzas armadas iraníes lanzaron misiles desde el sur del país hacia objetivos que no fueron precisados oficialmente, según informó la agencia semioficial Fars. Al mismo tiempo, la televisión estatal iraní aseguró que un avión estadounidense fue destruido en la región de Jam, en la provincia de Bushehr, aunque esa versión fue desmentida por funcionarios de Washington.

En paralelo, Estados Unidos realizó nuevos ataques que calificó como “defensivos” contra drones iraníes, en medio de un escenario cada vez más inestable en la región.

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Pese al recrudecimiento militar, desde Washington continúan las negociaciones para intentar extender el alto el fuego. Según reveló el sitio Axios, ambas partes habrían alcanzado un acuerdo preliminar para avanzar en un memorando de entendimiento de 60 días que permita continuar las conversaciones sobre el programa nuclear iraní.

Sin embargo, poco después surgieron versiones contradictorias desde Teherán. Una fuente cercana al equipo negociador iraní aseguró a medios locales que el supuesto acuerdo todavía no fue confirmado ni finalizado.

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El vicepresidente estadounidense J.D. Vance reconoció que hubo “muchos avances” en las conversaciones, aunque aclaró que el presidente Donald Trump aún no tomó una decisión definitiva sobre el respaldo al posible entendimiento.

El nuevo pico de tensión se produce días después de que Irán atacara una base aérea estadounidense en Kuwait en represalia por bombardeos norteamericanos sobre un centro de control militar iraní en Bandar Abás.

Analistas internacionales advierten que, aunque ambas potencias parecen intentar evitar una escalada mayor, la situación sigue siendo extremadamente delicada. “Es un equilibrio profundamente inestable”, explicó el especialista Ali Vaez, del Crisis Group, quien consideró que ninguno de los dos gobiernos parece dispuesto a avanzar hacia un acuerdo definitivo, aunque tampoco busca profundizar el conflicto.

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Mientras tanto, la continuidad de la tregua sigue bajo amenaza y crece la preocupación internacional por el impacto que una nueva escalada podría tener sobre la estabilidad regional y sobre rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz.