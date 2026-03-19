Luego de la polémica por fraude en el examen de residencias médicas 2025, ya está abierta la inscripción para el nuevo régimen de ingreso, que introduce un cambio estructural en todo el país. A partir de este año, se elimina el tradicional examen único nacional y cada jurisdicción será responsable de organizar sus propias evaluaciones y administrar los cupos.

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La decisión fue tomada por el Consejo Federal de Salud (COFESA) con el objetivo de otorgar mayor autonomía a las provincias y adaptar la formación de profesionales a las necesidades sanitarias locales. Durante más de 15 años, el sistema centralizado permitía unificar criterios y facilitar el acceso a residencias en distintas especialidades, pero también quedó en el centro de las críticas tras detectarse maniobras irregulares.

El nuevo esquema ya tiene cronograma. En la provincia de Buenos Aires, la inscripción estará abierta hasta el 5 de abril y el examen se realizará en junio. A nivel nacional, el registro se desarrollará entre el 6 y el 17 de abril, mientras que las evaluaciones se tomarán entre fines de junio y principios de julio.

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Entre las novedades, se amplía la oferta de instituciones, incluyendo hospitales privados y militares, y se establecen condiciones específicas como límites de edad y requisitos académicos para los postulantes. Además, cada aspirante deberá asumir los costos de traslado si decide rendir en otra jurisdicción.

La reforma surge tras el escándalo de 2025, cuando se detectaron más de 200 exámenes con resultados inusuales y se investigaron 268 casos sospechosos de fraude, algunos vinculados al uso de dispositivos tecnológicos para copiarse. El episodio derivó en denuncias penales y en una revisión profunda del sistema de selección.

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Con este nuevo modelo, el Gobierno busca reforzar la transparencia del proceso y garantizar que el acceso a las residencias médicas se base exclusivamente en el mérito y la formación profesional.