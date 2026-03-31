Con el correr de las fechas del Torneo Apertura, el uso del VAR volvió a quedar bajo la lupa por las reiteradas polémicas y, sobre todo, por las demoras en la reanudación de los partidos. En este contexto, se llevó a cabo una reunión encabezada por Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje, y Fernando Rapallini, Gerente Técnico, donde se delinearon posibles modificaciones en el sistema.

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Entre las principales novedades, se plantea dejar atrás el criterio de buscar infracciones mínimas popularmente resumido como “buscar elefantes y no hormigas” para pasar a una evaluación más directa: determinar si una jugada es infracción o no, sin excesivos análisis finos. A su vez, el VAR tendría un rol más acotado, limitado a ofrecer imágenes claras para acelerar la toma de decisiones.

Otro de los cambios que se evalúan es permitir que los árbitros de campo puedan acudir directamente a la revisión en pantalla en caso de que desde la cabina del VAR se demoren en el chequeo, buscando así evitar interrupciones prolongadas.

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Además, se impulsa una mirada más interpretativa del reglamento, priorizando el criterio del árbitro por sobre una aplicación estricta de cada detalle normativo.

En un fútbol local donde las protestas, las simulaciones y las interrupciones son moneda corriente, desde la AFA entienden que estas modificaciones podrían contribuir a mejorar el tiempo neto de juego y darle mayor dinamismo a los encuentros.

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