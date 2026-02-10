El principal arribo al “Papero” es el de Ciro Rius, extremo de largo recorrido en el fútbol argentino, que llega para aportar jerarquía en ofensiva.

Nacido el 27 de octubre de 1988 en Ramallo, Rius disputó la última temporada de la Primera Nacional con Arsenal de Sarandí y acumula 370 partidos en el fútbol profesional. El equipo de Sarandí fue su segundo club en el ascenso, ya que gran parte de su carrera estuvo marcada por la Primera División.

Con 37 años, arriba a Círculo un jugador asociado a la máxima categoría. Se inició en Argentinos Juniors, donde fue campeón del Clausura 2010, aunque se lo identifica principalmente con Defensa y Justicia, club en el que jugó 110 partidos y conquistó la Copa Sudamericana. Además, vistió las camisetas de Godoy Cruz, Lanús, Rosario Central, Atlético Tucumán, Central Córdoba, Platense y tuvo un paso por Aldosivi en la temporada 2013/14.

Además de Rius, el “Papero” sumó otras tres incorporaciones jóvenes pensando en ampliar el plantel y potenciar distintas líneas del equipo.

Braian Cos, delantero de 22 años, llega tras disputar la última temporada en Kimberley. Nacido el 26 de noviembre de 2003 en Tapalqué, ya entrena bajo las órdenes del cuerpo técnico, al que conoce de su paso por Aldosivi.

También se incorporó Mateo Sasso, lateral derecho de 21 años, que comparte el antecedente de haber trabajado con el actual entrenador en Aldosivi. Nacido el 2 de abril de 2004 en Mar del Plata, viene de jugar el Torneo de Reserva de AFA durante el último año.

Por último, se sumó Sebastián Aquino, lateral izquierdo nacido en Lanús el 10 de marzo de 2004. Formado en San Lorenzo, donde disputó numerosos partidos en Reserva, el zurdo de buena técnica tuvo su último paso por Laferrere, club en el que jugó 28 encuentros en la Primera B Metropolitana, sumando roce en el fútbol de ascenso.

Círculo Deportivo sigue armando su plantel con una base que mezcla trayectoria, juventud y conocimiento del cuerpo técnico, con el objetivo de ser protagonista en la próxima temporada.