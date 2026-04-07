El sistema de transporte público en el Partido de General Pueyrredon vuelve a estar en el centro del debate tras el ingreso de un nuevo pedido de actualización tarifaria. La Cámara Marplatense de Empresas de Transporte Automotor de Pasajeros (CAMETAP) solicitó que el boleto plano urbano ascienda a $2569,48, lo que implicaría un fuerte incremento respecto al valor actual.

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La última suba había sido autorizada a partir del 1 de diciembre de 2025, cuando el boleto pasó a costar $1550 mediante un decreto del Ejecutivo municipal. En ese momento, el aumento se justificó por la caída en la cantidad de pasajeros, el bajo nivel de subsidios —que cubren poco más del 13% de los costos— y el impacto de la inflación en el sector. Incluso entonces, el pedido empresarial había sido menor al actual, con una solicitud de $1909,82.

De avanzar esta nueva propuesta, el incremento sería significativo y volvería a poner en discusión el acceso al transporte público en la ciudad. Mientras tanto, se espera que el Ejecutivo evalúe los costos del sistema antes de tomar una decisión, en un contexto donde continúan vigentes los beneficios para estudiantes, docentes y personas con discapacidad.

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