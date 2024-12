El Papa Francisco nombro al monseñor Ernesto Giobando como Obispo interino de Mar del Plata tras meses de trabajar como administrador apostólico de la sede episcopal.

En una conferencia de prensa, el nuevo Obispo de la ciudad comentó que “van a ser 11 meses que llegué a esta ciudad y lo primero que hice fue ir al mar, me acerqué a la orilla y dije acá estoy, para ayudar y acompañar. Hemos llegado a esta fecha donde el Papa me ha hecho este pedido, el nombramiento que acepto con gusto como siempre que me han dado una misión en la iglesia”.

Por lo que su objetivo hoy es “ser pastor de esta Diócesis, acompañar, estar al lado, escuchar, ver qué es lo que Dios nos pide y estar dispuesto a lo que el pueblo necesita”, afirmó.

En cuanto a su plan, explicó que “lo primero siempre es la siembra en distintos corazones. Esta Diócesis tiene muchísimo campo, me fui dando cuenta en este tiempo cómo se prepara la tierra y ahora está la cosecha con millones de toneladas de trigo que se están levantando”.

“También hay desafíos por la pobreza, la desocupación, gente en la calle, los problemas que vemos todos los vecinos diariamente y hay que tratar de dar una mano, ayudar, levantar al que está caído. Estamos acompañando las realidades de la Diócesis, que son del país y lamentablemente del mundo en el que vivimos”, continuó.

Respecto a su camino, contó que “el lema que elegí hace 10 años es algo que sonó siempre desde el comienzo de mi vocación. Siempre quise ser misionero y la frase que elijo es del Evangelio según San Marcos 'Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio'”.

“Quiero que ese Evangelio llegue a todos, no a un grupo de privilegiados, Jesús vino para todos y es el Salvador. Entonces tenemos que anunciar las buenas noticias y en este contexto de Mar del Plata. Por eso la otra frase que me viene es 'Navega mar adentro'”, agregó.

De modo que “aquí hay que echar las redes mar adentro y saber que la pesca va a ser abundante donde el Señor nos diga”.

En cuanto a la relación con los actores de la sociedad, indicó que “la Iglesia debe ser puente, cuando hablamos del Sumo Pontífice nos referimos a aquel que genera los puentes más grandes. En estos meses me he llevado muy bien con las autoridades, el gobierno, con Guillermo hemos tenido varios encuentros y vamos a seguir porque es compleja la ciudad”.

“Con los demás bien, pudimos tener la Mesa de la Periferia, he ido al Parque Industrial, tuvimos reuniones con los sindicatos. La Iglesia en Mar del Plata tiene una larga tradición de los Obispos que me precedieron de generar espacios de diálogo”, enunció.

Desde su perspectiva, lo importante es “la cercanía, esa palabra es la que más me ayudó en este tiempo y creo que un pastor debe estar cerca de las ovejas, sino es un funcionario”.

Sobre la reunión que mantuvo con un representante del gobierno de Milei, reveló que “no tengo un vínculo directo, ha sido por medio del secretario de Prensa que vino a la ciudad de Mar del Plata, tuvimos una reunión con los encargados de prensa de la Diócesis y hay que generar siempre una actitud de apertura, escucha, ayudar, pero no puedo decir que tengo una relación fluida con el gobierno porque hace 11 meses que estoy en la ciudad”.

“Este es mi lugar, esta es mi Diócesis y voy a poner todo mi corazón en este trabajo”, concluyó.