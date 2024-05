Tal como se anunció, desde este lunes comenzó a funcionar el beneficio de recarga de SUBE a través de cajeros automáticos, billeteras virtuales y homebanking.

La medida se encuentra disponible en la nueva aplicación SUBE y establece que al ascender al colectivo, los usuarios podrán indicarle al chofer que necesita acreditar una carga, acercando así la tarjeta en la validadora donde se paga. Una vez que la máquina informe que el saldo sea aplicado, el pasajero abonará su viaje de forma habitual.

En ese sentido, El Marplatense recorrió las calles céntricas de la ciudad y dialogó con usuarios para saber qué opinan sobre este cambio. Sobre esto, Yamila indicó: "La iniciativa me parece buena. Hay momentos donde no se consigue dónde cargar así que esto facilitaría mucho. Muchas veces no te permiten comprarle boleto a otros pasajeros así que esto viene bien".

Otro de los usuarios, Luis expresó: "Me parece bien pero por como está la gente en cuanto a estrés o ansiedad, si se demora un poco, puede complicarse al formarse fila. Si esto lo aplicáramos en un país normal funcionaría seguro pero acá va a ser complicado. Es cierto que hace más fácil la recarga porque muchos kioscos se quedan sin saldo enseguida".

Jenifer por su parte indicó que la medida le parece "buenísima porque agiliza un montón. Casi no hay puntos de carga con saldo. Mientras funcione bien, va a ser una buena idea".

A su vez, Abigail mencionó: "Es muy práctico. Es un quilombo tener que ir al kiosco, buscar dónde cargan y si tienen saldo. Yo uso directamente la aplicación y luego la cargo porque ir hasta un lugar que acrediten, resulta demasiado".