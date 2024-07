Tal como se había previsto, este lunes se llevó a cabo la Sesión del HCD en donde eligieron al nuevo y único Defensor del Pueblo de General Pueyrredon.

La jornada se encontró con fuertes cruces entre los bloques y con la oposición retirándose del recinto, sin embargo los concejales oficialistas llevaron a cabo la elección de quien reemplaza a Barragán y Salomón.

Sobre esto, Marcelo Lacedonia, actual defensor del pueblo dialogó con El Marplatense y dijo: "Me enfrento a un nuevo desafío que no es menor y me honra por la confianza depositada en mí. Vamos a trabajar con todas las fuerzas para llevar esto adelante, para jerarquizar esta nueva etapa de la Defensoría, que pasa a ser unipersonal nuevamente, con una suplente como es Alejandra, para trabajar en equipo".

Puede interesarte

"Este cambio que fue decidido en el marco del Concejo Deliberante en diciembre del año pasado, marca una nueva etapa general que se da en el contexto del país donde las estructuras tendieron a optimizarse. Son experiencias, en su momento se entendió que cuando se creó la Defensoría, que era necesario elegir a un defensor para la ciudadanía y en ese entonces era un cuerpo colegiado. Hoy esto cambió, la legitimidad del HCD para mi es indiscutible porque es la expresión de la sociedad en su composición en los últimos cuatro años y así como el principio republicano dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes, le da legitimidad a lo que ayer se votó por mayoría absoluta", expresó.

"Con Fernando Rizzi tengo diálogo permanente y me voy a reunir por su experiencia con él y con las personas de la Defensoría de Provincia con quienes también tengo muy buen diálogo desde hace años. Además, me encontraré con los salientes como Daniel Barragán, a quien conozco desde hace muchos años. Si está la posibilidad de charlar, lo vamos a hacer porque soy un hombre de diálogo y tejí buenas relaciones", concluyó.