La Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal informó las nuevas ubicaciones de los quirófanos móviles destinados a la castración gratuita de perros y gatos, que funcionarán durante la próxima semana en distintos puntos del partido.

El programa continúa recorriendo los barrios con el objetivo de promover la salud pública y el control poblacional de animales. Previamente a cada jornada de atención, se brindarán charlas informativas sobre tenencia responsable de mascotas.

En el CEB Barrio Santa Rosa del Mar (calle 433 entre 56 y 58), el servicio se prestará del lunes al viernes antes de las 08:00. En el mismo período y horario, también funcionará en la Delegación Municipal Sierra de los Padres (Acceso Padre Luis Varetto, Ruta 226 kilómetro 16).

Asimismo, de lunes a viernes antes de las 09:00, los vecinos podrán concurrir a la sede de Zoonosis y Bienestar Animal (Canesa y Guanahani) para acceder al servicio de castración.

Por otra parte, el sábado antes de las 08:00, los quirófanos móviles atenderán en el Centro Cultural Batán (calle 128 entre Colectora y 143).

Las castraciones en todas las sedes se realizarán por orden de llegada y sin turno previo. Se admitirá un solo animal por persona y se efectuarán hasta 15 intervenciones por sede. Los requisitos y el cronograma semanal completo pueden consultarse en www.mardelplata.gob.ar/zoonosisweb y en www.mardelplata.gob.ar/castracionesdeanimales.