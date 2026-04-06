El juicio por la muerte de Diego Maradona suma un nuevo capítulo de tensión luego de que la defensa de la enfermera Gisella Dahiana Madrid solicitara la recusación de la jueza a cargo del proceso.

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El pedido fue presentado por su abogado, Rodolfo Baqué, quien argumentó un “temor a la parcialidad y condicionamiento a la defensa” para justificar el apartamiento de la magistrada María Coelho.

La enfermera es la octava imputada en la causa y será juzgada por separado mediante un jurado popular, a diferencia del resto de los acusados. Sin embargo, su juicio aún no tiene fecha de inicio debido a reiteradas demoras y conflictos entre las partes.

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La audiencia más reciente, que tenía como objetivo definir pruebas y testigos, volvió a estar marcada por fuertes cruces. De hecho, instancias anteriores ya habían terminado sin acuerdos e incluso con discusiones entre los involucrados, lo que sigue postergando el proceso.

“Un desastre. Una locura lo que hizo”, señalaron desde la querella tras la jornada, evidenciando el clima de confrontación que rodea al caso.

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Mientras tanto, el pedido de recusación deberá ser analizado por otros jueces, lo que implica una nueva dilación. En paralelo, el juicio contra los otros siete imputados tiene previsto comenzar el 14 de abril, en un expediente que continúa atravesado por demoras y polémicas desde sus inicios.