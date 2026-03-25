Del encuentro también participó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el marco de una serie de reuniones estratégicas orientadas a definir la agenda legislativa del oficialismo para el período de sesiones ordinarias.

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La reunión tuvo como eje central revisar los detalles técnicos del proyecto y consensuar los lineamientos finales de la iniciativa. El objetivo del Ejecutivo es presentar un Código Penal alineado con los principios liberales que promueve el oficialismo.

Mahiques, quien asumió recientemente al frente de la cartera tras la salida de Mariano Cúneo Libarona, viene trabajando sobre el texto elaborado durante la gestión anterior, aunque con la intención de introducir modificaciones sustanciales. Entre los principales cambios en análisis figura la simplificación del articulado y una reestructuración de la base normativa, en lugar de sumar nuevos artículos a la legislación vigente.

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El proyecto original, que comenzó a elaborarse durante la gestión anterior, había alcanzado una extensión considerable, con cientos de artículos. La revisión actual apunta a lograr un texto más claro, accesible y técnicamente preciso, sin resignar profundidad en la regulación de los delitos.

La iniciativa forma parte del paquete de reformas que el Gobierno nacional busca impulsar en el Congreso en esta primera etapa del año legislativo.

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