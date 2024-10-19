A raíz del nuevo CAPS sustentable ubicado en el barrio Belisario Roldán, el cual viene a reemplazar a uno más chico que no alcanzaba para cubrir las necesidades de los vecinos de la zona, la directora de Atención Primaria de la Salud del Municipio, Romina Cutura, detalló los servicios con los que cuenta y los beneficios que otorga. “Nos emocionamos igual que los usuarios”, dijo acerca de este trabajo que busca mejorar la salud pública de General Pueyrredon.

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“Estamos muy contentos. Estuvimos toda la mañana emocionados porque inaugurar un centro nos da mucha satifacción por la gente. El nuevo centro triplica al anterior, al que llamábamos ´la casita´ porque realmente era una casa con tres espacios en los que los profesionales y la gente se ubicaban como podían. Entonces, llevar este nuevo centro tres veces más grande es algo bueno para el equipo de salud, que va a trabajar en mejores condiciones, y para que la gente tenga mayor accesibilidad”, remarcó en comunicación con Primera Tarde de Mitre (FM 103.7).

Asimismo, acerca de su ubicación, ya que se encuentra en la misma manzana de la Escuela 54 y el Jardín de Infantes 949, sostuvo que “está estratégicamente pensado así para articular con las escuelas y la plaza”, además de que siempre buscan “que estén cerca de la seguridad”. Y del mismo modo planearon su ubicación en torno a los servicios, debido a que llevaron a cabo un relevamiento de necesidades porque “cada barrio es diferente”.

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“Vimos que había mayor población pediátrica, entonces reforzamos con un nuevo profesional en pediatría. No teníamos odontología y decidimos invertir en la salud bucal”, comentó la licenciada en Salud.

Según enumeró Cutura, el nuevo CAPS cuenta con “medicina general, pediatría, servicio social, nutrición, enfemería, vacunación, salud mental, donde ingresa psicología y terapia ocupacional, odontología, espacios para la lactancia, cambiadores de bebés, una sala de shock, una guardia y un acceso semicubierto para ambulancias”, entre otros servicios. “Quedó hermoso”, elogió.

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También, como a partir de su diseño el Centro de Salud incorporó estrategias de sustentabilidad para reducir el uso desmedido de energía y favorecer la relación del edificio con su entorno natural, contó: “Trabajamos con Planeamiento y Obras, y cuando entrás al CAPS tenés seis árboles que van a dar sombra y oxigenación, y el agua de la lluvia se va a juntar y se usará para el desagote de los inodoros. Y el hecho de que sea vidreado también genera menor uso de la luz eléctrica”.

Y por último, remarcó que si bien están “gestionando para mejorar la salud pública”, ello no quita que sean enfermeros o médicos que trabajan en el Municipio y se emocionan “al igual que los usuarios”.

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Más detalles del CAPS

Además, entre la galería y la línea municipal desarrollaron un retiro que se consolidó con una nueva forestación para tamizar las altas temperaturas hacia el edificio y purificar el aire que ingresa al CAPS.

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Por otro lado, se generó una barrera acústica: el conjunto "galería-retiro forestado" conforman un fuelle para tamizar la contaminación sonora producida desde la calle. A su vez, el muro en la línea municipal sobre el cual trepa una forestación controlada actúa en el mismo sentido y todos estos elementos juntos garantizan la necesaria privacidad de los sectores que se orientan hacia la calle.

En esa línea, priorizaron la ventilación cruzada constante. Sobre las dos fachadas largas se diseñaron aberturas para generar una corriente de aire que enfría y renueva el aire estancado dentro del edificio entre los cielorrasos y la cubierta. En los lugares de circulación y esperas el aire circula por debajo de los cielorrasos garantizando una ventilación permanente.

Desde un inicio se planteó un sistema modular–estructural. En este punto, cubrieron la totalidad de la superficie con un techo armado en un solo sentido y modulado con apoyos cada tres metros que simplifican y agilizan los tiempos de obra cuando las condiciones climáticas se presentan adversas.