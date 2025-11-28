La disputa entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel sumó hoy un nuevo episodio, a partir de un hecho menor que, sin embargo, refleja el nivel de tensión en la relación.

Ads

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, llegó al Senado para participar de la jura de los senadores electos en octubre y se encontró con que no tenía palco asignado. Debió esperar varios minutos junto al ministro del Interior, Diego Santilli, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y Eduardo “Lule” Menem, hasta que se ajustó el protocolo y pudieron ingresar.

Aunque el episodio pudo parecer una comedia de enredos, en la Casa Rosada generó enojo y suspicacias. Desde el entorno presidencial trascendió que Villarruel habría intentado impedir el ingreso de Karina Milei, lo que se interpretó como un gesto de confrontación institucional. Finalmente, la presidencia del Senado les otorgó un lugar, aunque a costa de desalojar a los invitados de Alejandro Fitzgerald, quien juraba como nuevo secretario administrativo del cuerpo.

Ads

Puede interesarte

Según trascendió, fue la flamante senadora Patricia Bullrich quien transmitió a Villarruel el pedido de la Secretaría General para asistir a la sesión. La vicepresidente habría respondido que correspondía enviar un correo formal, como marca el procedimiento habitual. El pedido oficial llegó recién a última hora del jueves, cuando los palcos ya estaban asignados a los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Leandro Zdero (Chaco) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Por eso, al llegar al Senado este viernes, Karina Milei se encontró sin lugar asignado. Bullrich señaló al término de la sesión: “Ayer hubo un debate respecto a funcionarios, pedimos la entrada de miembros del Ejecutivo y nos parece que es total y razonable, así como vinieron gobernadores”.

Ads

Villarruel, por su parte, la había criticado minutos antes por pedir la palabra, pese a que en la reunión de labor se había acordado que no habría oradores.

Puede interesarte

El debut parlamentario de Bullrich no fue el mejor. La senadora sufrió un revés al intentar imponer el nombramiento de la senadora electa Villaverde, pero no consiguió los votos necesarios, lo que deja en duda que finalmente pueda jurar en su banca.

Fuente: con información de DIB