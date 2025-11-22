La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) acordó un incremento del 1,3% para el personal doméstico, que se hará efectivo en diciembre y completará la suba pactada a comienzos de noviembre. La medida alcanza a más de 1,3 millones de trabajadores en todo el país, cuyas remuneraciones no habían registrado modificaciones desde septiembre.

A principios de noviembre, la CNTCP -integrada por representantes sindicales, empleadores y autoridades del Ministerio de Economía y la Secretaría de Trabajo- había confirmado un aumento del 2,7%, distribuido en dos tramos: un 1,4% aplicado en noviembre y el 1,3% restante en diciembre. Además, se dispuso un bono no remunerativo de $14.000 mensuales, que se abonará hasta enero a quienes trabajen más de 16 horas semanales. En el período anterior, la suba total había sido del 6,5%, aplicada entre julio y septiembre.

Con el nuevo ajuste, las escalas salariales quedan de la siguiente manera: los supervisores percibirán $3.783,32 la hora y $471.961,06 mensuales con retiro, y $4.143,71 la hora y $525.691,97 sin retiro; el personal para tareas específicas como cocina cobrará $3.582,80 la hora y $438.483,53 mensuales con retiro, y $3.926,79 la hora y $487.121,05 sin retiro; los caseros recibirán $3.383,53 la hora y $427.807,54 mensuales; quienes asisten y cuidan personas percibirán $3.383,53 la hora y $427.807,54 mensuales con retiro, y $3.783,32 la hora y $476.759,57 sin retiro; mientras que el personal de tareas generales cobrará $3.135,96 la hora y $384.722,14 mensuales con retiro, y $3.383,53 la hora y $427.807,54 sin retiro.

A estas cifras se suman adicionales por antigüedad (1% del salario mensual por cada año de servicio), por zona desfavorable (30% extra en provincias patagónicas y el Partido de Patagones) y el Sueldo Anual Complementario (SAC), que se paga en junio y diciembre y equivale al 50% del mejor sueldo del semestre, proporcional en caso de haber trabajado menos de seis meses.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

